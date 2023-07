1.000-€-Hardware für 1 Euro: O2 verbimmelt Pixel 7 Pro & Notebook zum Top-Preis

Das wohl üblichste Bundle bei O 2 besteht aus Tarif plus Smartphone. Und auch bei diesem Angebot gibt es mit dem Pixel 7 Pro ein hochwertiges Handy zum 25-GB-Tarif dazu. Doch der Mobilfunkanbieter legt sogar noch einen drauf: Mit dem Asus Chromebook wird der Tarif-Deal um einen tollen Laptop erweitert. Wer jetzt einen absoluten Wucher-Preis erwartet, liegt jedoch völlig falsch: Die Geräte im Wert von über 1.000 Euro bekommst du für nur einen Euro zum Tarif dazu. Dieser fällt mit 39,99 Euro im Monat für 25 GB ebenfalls nicht übermäßig teuer aus. Wir rechnen vor.

O2 Mobile M – Der Tarif zum Pixel 7 Pro & Chromebook im Überblick

Werfen wir doch direkt mal einen Blick auf den Tarif selbst. Für monatlich 39,99 Euro (36 Monate Laufzeit) werden dir 25 GB 5G-Datenvolumen im O 2 -Netz zu Verfügung gestellt. Zusätzlich erhöhen sich deine mobilen Daten dank des Grow-Vorteils jährlich um weitere 5 GB. Unterwegs bist du dabei wie gewohnt mit der Top-Bandbreite von 300 MBit/s. Vom alltäglichen Surfen bis hin zum HD-Streamen unterwegs – hier läuft alles flüssig und ruckelfrei.

Beim O 2 Mobile M Tarif kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze hinzu. EU-Roaming ist ebenso inklusive. Bei dem Angebot wird dir außerdem der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro komplett gestrichen. Somit fallen neben den monatlichen Grundkosten nur noch 5,99 Euro für das Pixel 7 Pro und Asus Chromebook samt Versand an.

Top-Geräte für nur 1 Euro? So viel zahlst & sparst du hier wirklich

Ohne die beiden Geräte kostet der O 2 -Tarif übrigens 32,99 Euro im Monat – du zahlst monatlich also noch 7 Euro extra für das Pixel 7 Pro und das Asus Chromebook. Gemeinsam mit dem Gerätepreis von 5,99 Euro (inklusive Versand) sind das über die 36 Monate Vertragslaufzeit Gesamtkosten in Höhe von 257,99 Euro für die Geräte. Ein absolutes Schnäppchen, denn alleine das Pixel 7 Pro kostet im Netz gut und gerne 715 Euro oder mehr. Das Asus Chromebook ist hingegen mit einem Preisschild von 399 Euro versehen. Dies ergibt eine heftige Ersparnis bei der Hardware von satten 856 Euro.

Doch auch ein Blick auf den Effektivpreis lohnt sich. Verrechnet man die kompletten Tarif-Kosten (1.445 Euro) mit dem Einzelpreis für das Pixel 7 Pro und dem Chromebook (1.114 Euro), ergibt dies einen Effektivpreis von monatlich 9,19 Euro. Du bekommst hier also einen starken 25-GB-Tarif samt Top-Geräten für effektiv unter 10 Euro im Monat.

→ Pixel 7 Pro & Asus Chromebook mit 25 GB Tarif für 39,99 Euro im Monat

Starke Hardware zum Tarif: Pixel 7 Pro & Asus Chromebook

Abschließend stellen wir dir noch die Hardware kurz vor: Als Smartphone wird dir bei diesem Tarif-Hammer mit dem Pixel 7 Pro das absolute Oberklassen-Handy von Google bereitgestellt. Vom hervorragenden 6,7 Zoll OLED-Display mit 120 Hz, über den starken Google Tensor 2 Prozessor samt 12 GB RAM bis hin zum 5.000-mAh-Akku sowie der tollen 50-MP-Hauptkamera – hier gibt’s ein Klasse-Smartphone zum kleinen Preis. In unserem Test überzeugte dabei auch die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von Google-Geräten vollends.

Google Pixel 7 Pro Software Android 13 Prozessor Google Tensor 2 Display 6,7 Zoll, 1.440 x 3.120 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 212 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis Pixel 7 Pro (12/256 GB): 999 €, Pixel 7 Pro (12/128 GB): 899 € Marktstart Oktober 2022

Zusätzlich bekommst du mit dem Asus Chromebook CM14 aber ebenfalls noch einen hochwertigen Laptop im Bundle zum Tarif. Das Gerät eignet sich dabei genauso gut für die alltägliche Büroarbeit, wie für einen entspannten Abend auf der Couch – und stellt somit ein hervorragendes Extra dar.

Passend dazu: Die Schweiz-Option für den Urlaub

Falls bei dir ein Urlaub in die Schweiz ansteht, lohnt sich zusätzlich noch ein Blick auf die Schweiz-Optionen von O 2 . So bekommst du beispielsweise einen Tarif mit einem Monat Laufzeit für 9,99 Euro. Hierbei werden dir 3 GB Datenvolumen sowie 500 Freiminuten bzw. SMS in die Schweiz und nach Deutschland zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen ebenso noch 500 Freiminuten für eingehende Anrufe.