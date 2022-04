Samsung Galaxy A53 im Test: Das beliebteste Smartphone 2022?

Das Samsung Galaxy A53 ist die neue Mitte der Mittelklasse von Samsung. Eine runde Ausstattung ohne Patzer zusammen mit der beliebten Marke „Samsung“ ist das Erfolgsrezept der Reihe. Wir haben den neuesten Ableger getestet.

Die Hardware im Ersteindruck

Was bisher nur in der Oberklasse üblich war, hält nun auch bei der Mittelklasse Einzug. So kommt das Samsung Galaxy A53 in einer sehr flachen Box ohne Netzteil daher. Beim Kabel setzt man auf beiden Seiten auf USB-C. Das ist praktisch, so kann das Kabel beidseitig und in jede Richtung in Smartphone und Netzteil gesteckt werden. Eine Hülle befindet sich bei Samsung nicht im Lieferumfang. Dies ist beinahe traditionell nur bei chinesischen Herstellern der Fall.

Das Smartphone erinnert optisch an eine Mischung aus dem S22-Flaggschiff und vorherigen Galaxy-A-Smartphones. So setzt Samsung auch beim Galaxy A53 auf den kantigen Design-Trend und stattet das Smartphone mit einer komplett flachen Rückseite und einem deutlich breiteren Rahmen aus. Optischer Unterschied zur Oberklasse ist hingegen das Kameramodul, welches nicht in den Rahmen übergeht.

Rahmen und Rückseite bestehen beim Samsung Galaxy A53 aus Kunststoff. Nur beim Display kommt Gorilla Glass 5 zum Einsatz. Im Gegensatz zu vorherigen Kunststoff-Smartphones von Samsung gibt der Rücken jedoch kaum nach. Generell gibt es an der Verarbeitung nichts auszusetzen. Neben einem klassisch schwarzen oder klassisch weißen Modell – wie unser Testgerät – bietet Samsung das Galaxy A53 auch in den Pastellfarben Pfirsich und Hellblau an.

Das Samsung Galaxy A53 in allen vier Farben

Display mit AMOLED-Technik

Displays sind seit jeher die Paradedisziplin von Samsung. So hat man als einziger Hersteller schon vor vielen Jahren die Vorzüge von AMOLED-Displays erkannt und diese auch in der Mittelklasse verbaut. Das Samsung Galaxy A53 ist hier keine Ausnahme und kann ebenfalls mit AMOLED-Technik, satten Farben und echtem Schwarz überzeugen. Auch eine höhere Bildwiederholrate von 120 Hertz ist mit an Bord. Dank dieser sehen Animationen und Bewegungen auf dem Bildschirm flotter aus, als bei einem gewöhnlichen 60 Hertz Screen.

Das Samsung Galaxy A53 im Test

Die Auflösung liegt mit 1.080 x 2.400 Pixeln absolut im Durchschnitt. Im Alltag resultiert dies in einer klaren Darstellung aller Inhalte. Überdurchschnittlich hoch ist hingegen die maximale Helligkeit. Bei direktem Sonnenlicht kann das Display kurzfristig bis zu 1300 Nits hell werden und ist dadurch weiterhin problemlos ablesbar. Eine oft unterschätzte Eigenschaft, die das A53 jedoch bietet.

Wie klingt das Samsung Galaxy A53?

Wie bereits der Vorgänger muss das Samsung Galaxy A53 ohne Kopfhörer-Anschluss auskommen. In Zeiten von wirklich bezahlbaren Bluetooth-Kopfhörern ist dies jedoch verschmerzbar. Zur Not kannst du auf einen USB-C auf Klinke-Adapter zurückgreifen oder über die Lautsprecher des Smartphones hören.

Davon bietet das Galaxy A53 gleich zwei Stück, welche jedoch unterschiedlich laut sind. So ist der Lautsprecher in der Ohrmuschel nur gut halb so laut wie der größere Lautsprecher auf der Unterseite. Für die Preisklasse klingt das Galaxy A53 gut und verzerrt auch bei hoher Lautstärke nicht. Im Vergleich zu teureren Smartphones vermissen wir jedoch kräftige Bässe und echten Stereo-Klang.

Leistung und Software

Das Herzstück des Smartphones ist Samsungs selbst entwickelter Exynos 1280 Prozessor. Im Vergleich zum Snapdragon 720G im Vorgänger bringt der neue Prozessor einen Leistungsschub von rund 23 Prozent. Im AnTuTu 9 Benchmark erreicht das Smartphone einen Score von 419.031 Punkten. Ein recht guter Wert für ein Mittelklasse-Smartphone. Bei der Nutzung im Alltag sind uns keine Probleme mit der Performance begegnet. Generell sind aktuelle Smartphones selbst in moderaten Preisklassen so leistungsstark, dass Ruckler eher von schlechter Software als von fehlender Leistung verursacht werden.

Bei der Software kann Samsung traditionell glänzen und geht in diesem Jahr sogar noch einen Schritt weiter. So verspricht man beim Galaxy A53 ganze 4 Jahre Android-Updates und sogar 5 Jahre Sicherheitsupdates. Eine solch vorbildliche Update-Versorgung sucht man bei allen anderen Herstellern vergeblich. Nicht einmal Google selbst bietet so lange Updates.

In der Vergangenheit gab es bei Samsungs Update-Politik auch nichts auszusetzen. Für neue Android-Versionen veröffentlicht man stets im Herbst einen Update-Zeitplan und hält diesen auch ein. Die wichtigen Sicherheits-Updates erscheinen monatlich und später quartalsweise zuverlässig. Das zeigt zumindest unsere Erfahrung mit vorherigen Modellen.

Die eigene Oberfläche OneUI unterscheidet sich optisch deutlich von purem Android. Die Bedienung ist hingegen weitestgehend identisch. Für erfahrende Nutzer gibt es zahllose Möglichkeiten zur Personalisierung. Für Smartphone-Neulinge bietet Samsung einen vereinfachten Modus an. Neue Funktionen von Android 12 wie den verbesserten Bild-in-Bild Modus oder die frei wählbaren Systemfarben hat Samsung auch in seine Oberfläche integriert. Nicht durchdachte Bedienelemente wie die neuen Schnelleinstellungen erspart man seinen Nutzern glücklicherweise. Persönlich gehört Samsungs OneUI zu einer meiner bevorzugten Android-Oberflächen. Nur das Aufzwingen des eigenen Galaxy Stores und die vielen vorinstallierten Werbe-Apps stören den ansonsten guten Eindruck. Bei günstigen Smartphones sind vorinstallierte Apps jedoch der Standard. Zum Glück lassen sie sich mit zwei Klicks deinstallieren.

5G Mobilfunk und fehlende Speichererweiterung

Mit dem Samsung Galaxy A53 wird 5G auch in der Mittelklasse zum Standard. So unterstützt das Smartphone alle hierzulande benötigten 5G-Frequenzen und kann – einen passenden Vertrag vorausgesetzt – das schnelle 5G-Netz nutzen. Auch eine Dual-SIM-Funktion ist gegeben, um mit zwei Nummern erreichbar zu sein oder im Urlaub im Ausland eine lokale SIM-Karte nutzen zu können.

Gestrichen wurde jedoch die Möglichkeit, den Speicher per microSD-Karte zu erweitern. Der 128 Gigabyte große Speicher der Basis-Version sollte jedoch für einen Großteil der Nutzer problemlos ausreichen. Alternativ bietet Samsung für 60 Euro mehr ein 256 Gigabyte Modell an.

Fotos machen mit dem Samsung Galaxy A53

Das Samsung Galaxy A53 ist mit gleich vier Kameras auf der Rückseite und einer Selfie-Kamera im Display ausgestattet. Neben der 64 Megapixel Hauptkamera gehört ein Ultraweitwinkel-Objektiv und eine Makro-Kamera zur Ausstattung.

Kamera-Ausstattung im Detail

64 Megapixel Hauptkamera (f/1,8) mit OIS

12 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera (f/2,2)

5 Megapixel Makro-Kamera (f/2,4)

5 Megapixel Tiefensensor (f/2,4)

32 Megapixel Frontkamera (f/2,2)

Die Hauptkamera macht im Alltags-Test einen guten Eindruck. Insbesondere wenn genug Licht zur Verfügung steht, gelingen gute Fotos mit satten Farben. Bei manchen Motiven neigen Grüntöne jedoch zum Übersättigen. Doch auch wenn weniger Licht zur Verfügung steht, ist das Samsung Galaxy A53 nicht aufgeschmissen. Sogar bei Nacht sind dank guter Software und optischer Bildstabilisierung ansehnliche Fotos möglich.

Ein Foto mit der 64 Megapixel Kamera des Samsung Galaxy A53

Auch bei Nacht macht das Galaxy A53 eine gute Figur

Die Ultraweitwinkel-Kamera bietet interessante Perspektiven, kann jedoch qualitativ nicht ganz mit der Hauptkamera mithalten. Dennoch stimmen die Farben und auch die Schärfe geht in Ordnung. Nur zum Rand hin tritt eine gewisse Unschärfe auf, wie es beim Ultraweitwinkel üblich ist.

Ein Foto mit der Ultraweitwinkel-Kamera

Das Makro-Objektiv ermöglicht Fotos aus 3-5 Zentimeter Entfernung. Zwar benötigt es ein wenig Übung den richtigen Abstand beim Fotografieren zu finden, doch dann sind auch mit diesem Objektiv interessante Fotos möglich.

Für die Makro-Kamera braucht es etwas Übung

Die Selfie-Kamera kann ebenfalls überzeugen und macht schöne Fotos mit gelungener Bokeh-Unschärfe des Hintergrunds. Standardmäßig ist ein dezenter Weichzeichner aktiviert. Dieser lässt sich anpassen oder komplett ausschalten.

Ein Selfie mit dem Galaxy A53

Überraschende Akkulaufzeit

Im Vergleich zum Vorgänger hat Samsung den Akku des Galaxy A53 nochmals vergrößert. Dieser bietet nun eine Kapazität von 5.000 mAh. Der größere Akku resultiert in einer längeren Akkulaufzeit. So erreicht das A53 eine Laufzeit von 12 Stunden und 23 Minuten im Benchmark. Dieser Wert kann sich für ein Samsung-Smartphone echt sehen lassen. Sowohl der direkte Vorgänger als auch das S22+ Flaggschiff kommen gerade einmal auf 11 Stunden. Xiaomis Mittelklasse bietet jedoch teilweise deutlich längere Laufzeiten. Im Alltag kommt man mit dem Samsung Galaxy A53 jedoch mühelos durch den Tag. Wenn du dein Smartphone nur wenig nutzt, sind auch zwei Tage drin.

Das Ladetempo ist nicht gerade Samsungs Stärke. Während chinesische Hersteller wie Xiaomi oder Oppo mit 65 Watt und mehr werben, lädt das Samsung Galaxy A53 nur mit 25 Watt. Mit unserem Anker-Netzteil kommen wir so auf eine Ladedauer von 1 Stunde und 45 Minuten. Die lange Ladedauer und fehlendes kabelloses Laden sorgen so für Abzüge in der Wertung.

Fazit: Das ist Samsungs Erfolgsmodell

Auf den ersten Blick ist das Samsung Galaxy A53 ein normales Smartphone der gehobenen Mittelklasse ohne ein besonderes Highlight wie etwa eine 108 Megapixel-Kamera oder extrem schnelles Laden. Jedoch ist es das runde Gesamtpaket und die vielen, gelungenen Kleinigkeiten, die das Samsung Galaxy A53 zu einer wirklich guten Wahl machen. Das Display ist scharf und hell, alle vier Kameras machen gute Fotos und die Akkulaufzeit ist solide. Zudem bietet das Samsung Galaxy A53 viele Kleinigkeiten, die bei der Konkurrenz nicht zum Standard gehören. So ist es als eines der einzigen Mittelklasse-Smartphones wasserdicht und bietet eine optische Bildstabilisierung bei der Kamera. Zudem ist der Software-Support erstklassig. Kein anderen Smartphones bietet aktuell eine längere Update-Unterstützung.

Kritik gibt es jedoch aktuell beim Preis. So ist das Smartphone mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro alles andere als günstig. Glücklicherweise fallen Samsung-Smartphones jedoch gerade in den ersten Monaten relativ stark im Preis. Und so ist das Handy bereits wenige Wochen nach dem Start für 360 Euro erhältlich.

→ Samsung Galaxy A53 bei Saturn kaufen

Die größte Konkurrenz kommt aus den eigenen Reihen. So ist das Samsung Galaxy S20 FE ebenfalls für knapp unter 400 Euro erhältlich. Das rund 1,5 Jahre alte Flaggschiff bietet eine bessere Kamera mit Telefoto-Objektiv, kabelloses Laden und einen Flaggschiff-Prozessor. Wenn du dein Smartphone ohnehin nach rund zwei Jahren wechselst, könnte dieses Modell die bessere Wahl sein. Kommt es dir auf eine möglichst lange Nutzungsdauer an, solltest du zum Galaxy A53 greifen – welches auch in 4 Jahren noch auf dem aktuellen Software-Stand sein wird.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4,5 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 3,5 von 5 Sternen

Software: 4,5 von 5 Sternen

Akku: 3 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy A53 5G

rundes Gesamtpaket

extrem lange Update-Garantie

wasserdicht

optische Bildstabilisierung

gute Akkulaufzeit

Contras des Samsung Galaxy A53 5G

vergleichsweise lange Ladedauer

keine Speichererweiterung per microSD-Karte